In der portugiesischen Promi-WG ging es gewaltig zur Sache! Im ersten Spiel der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel mussten die sechs TV-Paare Geschick und Fingerspitzengefühl in luftiger Höhe beweisen. Während die Männer sich über der Spielwiese in einem Netz befanden und ihren Partnerinnen Trauben hinunterwerfen mussten, standen die Ladys unten und mussten die fruchtige Ernte auffangen. Anschließend wurde die Ausbeute gestampft. Ein Paar konnte am Ende am meisten Wein produzieren und somit die erste Challenge für sich entscheiden!

Der Konkurrenzkampf hat begonnen! Beim Paarspiel "Weinstampfen" konnten Erotikmodel Micaela Schäfer (34) und ihr Partner Felix stolze 4,7 Liter Wein herstellen – im Vergleich zu den übrigen Pärchen eine stattliche Menge. Die beiden dürfen von ihren Mitstreitern in dieser Folge nicht auf die Abschussliste gesetzt werden. Ihr Weiterkommen ist also gesichert! Bert Wollerheim und seine Bobby hingegen produzierten nur eine verschwindend geringe Menge Wein.

Ein anderes Pärchen belegte zwar nicht den letzten Platz im Spiel, katapultierte sich aber bei seinen Mitbewohnern ins Aus. Jens (48) und Daniela Büchners (40) Mercedes-Prahlereien kommen alles andere als gut an. "Sie denken, sie müssen alles erzählen, das ist ja schrecklich", beschwerte sich Shawne Fieldings Schatz Patrick Schöpf. Auch Micas Liebster Felix ließ kein gutes Haar an den beiden: "Sie reden die ganze Zeit nur von sich, das fällt auch allen anderen auf."

MG RTL D / Stefan Menne Micaela Schäfer und Felix Steiner, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2018

MG RTL D / Max Kohr Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker in "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D / Max Kohr Jens und Daniela Bücher, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

