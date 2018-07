Mit einem Bikini-Bild versetzt Lara Helmer ihre Fans in Aufruhr! Ihre treue Community hat sich das Model über Jahre aufgebaut. 2016 machte die Schönheit bei Germany's next Topmodel mit und startete dort ihre Karriere. Was da selbstverständlich dazugehört: eine ordentliche Follower-Basis – und genau die macht sich in den aktuellen Instagram-Kommentaren Sorgen um die Laufsteg-Queen: "Seit wann bist du so extrem dünn?"

Instagram / lara.helmer Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de