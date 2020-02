Heiß, heißer, Lara Helmer! 2016 kämpfte das Model in der elften Staffel von Germany's next Topmodel um den begehrten ersten Platz. Mit ihrer schusseligen Art mauserte sich die Beauty im Nu zum absoluten Publikumsliebling. Für den Titel reichte es am Ende nicht. Lara musste als Sechstplatzierte das Feld räumen. Doch auch ohne Sieg ist die Schönheit als Model aktiv – und ein echter Hingucker: Jetzt teilte Lara einen Bikini-Schnappschuss vom Strand!

"Beeil dich, Frühling", teilte die Münchnerin via Instagram mit. Mit ihrem Throwback-Bild aus dem vergangenen Urlaub auf den Malediven träumt Lara offenbar schon vom nächsten Urlaub in der warmen Jahreszeit. Ihren durchtrainierten Körper setzte sie dabei jedenfalls gekonnt in Szene: Im knappen knallgelben Bikini, mit Schnorchel und Schwimmflossen scheint die ehemalige GNTM-Kandidatin für einen anstehenden Tauchgang vor traumhafter Kulisse bestens gewappnet zu sein.

Ihre Follower kommen beim Anblick der attraktiven Meerjungfrau gar nicht mehr aus dem Schwärmen: "Sieht echt wunderschön aus", schrieb ein Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer User kann sich Lara sogar als neues Bond-Girl an der Seite von Schauspieler Daniel Craig (51) vorstellen.

Instagram / lara.helmer Lara Helmer im Januar 2020

