Mit schulterlangen, dunklen Haaren: so kennt man Lara Helmer! Schon zu Zeiten ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2016 – sie schaffte es in der elften Staffel auf den sechsten Platz – begeisterte die aufgeweckte Wahl-Amerikanerin ein Millionenpublikum mit ihrer dunkelbraunen Mähne. Von diesem Markenzeichen trennte sich das Model nun allerdings vorerst: Lara erstrahlt plötzlich in einem völlig neuen Look!

Auf Instagram veröffentlicht die Schönheit mehrere Bilder von sich mit neuer Haarfarbe: Lara ist nun eine Blondine. Bis auf den Ansatz ließ sie sich ihre Mähne hell färben und schreibt zu ihrem Post: "Neue Haare, neues Ich." Damit beweist die einstige Castingshow-Kandidatin wohl, dass ihr ihr blondes Ich gut gefällt. Auch bei ihren Followern kommt das Ganze super an. An begeisterten Kommentaren mangelt es unter Laras Beitrag nicht.

Auch vor extremeren Veränderungen als nur der ihrer Haarfarbe machte Lara in der Vergangenheit nicht Halt. Sie gestand bereits, sich die Lippen aufspritzen und Fett an Hüften und Oberschenkeln absaugen lassen zu haben. Über eine Brust-Operation spekulieren ihre Fans seit Monaten.

Instagram / lara.helmer Ex-GNTM-Kandidatin Lara Helmer

Instagram / lara.helmer Lara Helmer

Instagram / lara.helmer Lara Helmer

