Lara Helmer spricht über die Schattenseiten ihrer Modelkarriere! Im Jahr 2016 hatte die Münchnerin an der elften Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel teilgenommen: Auch wenn es in dem TV-Format nicht für den ersten Platz reichte, war ihre Teilnahme trotzdem der Startschuss für eine steile Karriere. Jetzt machte die Beauty auf Missstände im Modelbusiness aufmerksam und offenbarte dabei besorgniserregende Neuigkeiten: Lara litt aufgrund der regelmäßigen Diät-Aufforderungen ihrer Modelagenten an Essstörungen!

"Vor vier Jahren, als dieses Bild aufgenommen wurde, sagten mir meine Agenten ständig, ich solle abnehmen, um mehr Jobs zu bekommen", erinnerte sich Lara jetzt auf Instagram und schilderte diese schweren Zeiten: "Seitdem war die Art und Weise, wie ich über meine Ernährung dachte, verkorkst." Die ehemalige GNTM-Kandidatin habe daraufhin lange Zeit mit Essstörungen und ihrer mentalen Gesundheit gekämpft. "Es ist ein Verbrechen, einem jungen Mädchen zu sagen, dass ihr Körper nicht in Ordnung ist, dass sie Gewicht verlieren müsse, wenn es kein Gewicht mehr zu verlieren gibt", stellte sie klar.

Heutzutage habe Lara nicht nur eine Agentur, die sie und ihre Gesundheit unterstütze, es gehe ihr auch wieder besser. Trotzdem wolle das Model seine Erfahrungen nutzen, um dafür zu sorgen, dass andere junge Frauen nicht dasselbe erleben müssen. "Es ist Zeit für Veränderung", appellierte Lara und betonte: "Junge Mädchen sollten nicht von Agenten in Angst und Stress versetzt werden und deshalb ihr ganzes Leben verkorksen."

Anzeige

Instagram / lara.helmer Lara Helmer im August 2020

Anzeige

Instagram / lara.helmer Lara Helmer im August 2020

Anzeige

Instagram / lara.helmer Lara Helmer im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de