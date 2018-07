Belegen diese Bilder nun endgültig die Reunion von Tristan Thompson (27) und Khloe Kardashian (34)? Die On-Off-Beziehung der beiden TV-Stars war wegen der Untreue des Basketballers kurz vor der Geburt der kleinen True Thompson ins Wanken geraten. Die Keeping up with the Kardashians-Darsteller knutschten nun nach einer gemeinsamen Date-Night für ihre Snapchat-Follower in einem Auto hemmungslos rum. Wer braucht bei solchen Bildern denn schon noch eine offizielle Bekanntgabe ihres Liebes-Comebacks!

