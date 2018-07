Wagen sie ein Beziehungscomeback? Die Liebe von Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27) erlebte in den vergangenen Monaten eine wahre Achterbahnfahrt. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter True hatte der Basketballspieler seine Liebste mit mehreren Frauen betrogen. Inzwischen scheint das TV-Gesicht seinem Sportlerfreund verziehen zu haben – aktuelle Bilder zeigten Khloe und Tristan in einer mehr als eindeutigen Pose!

Via Snapchat teilte der Neu-Papa zwei vielsagende Schnappschüsse. Auf dem ersten Pic posiert der 27-Jährige lässig mit seiner KoKo, doch das zweite entpuppt sich als waschechter Paarbeweis. Total innig küsst der Spieler der Cleveland Cavaliers den Keeping up with the Kardashians-Star auf den Mund. Na, wenn das nicht nach einer offiziellen Reunion schreit!

Dass Khloe mittlerweile wieder besser auf Tristan zu sprechen ist, bewies sie erst vor wenigen Tagen. In ihrer Snapchat-Story lobte die Unternehmerin die Papa-Qualitäten des gebürtigen Kanadiers: "Er ist so ein großartiger Daddy. Er hat das gesamte Füttern übernommen, während ich weg war." Was glaubt ihr, ist bei den beiden endlich wieder Frieden ins Haus eingekehrt? Stimmt ab!

Snapchat / tristanthompson Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, amerikanischer Reality-TV-Star

