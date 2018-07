Der Kuppelspaß geht in die nächste Runde – wird es noch heißer als im Vorjahr? Nach dem Mega-Hype um die erste Love Island-Staffel wird das Format im September fortgeführt. Neue Kandidaten werden die Villa beziehen, Moderatorin Jana Ina Zarrella (41) bleibt den Fans aber erhalten. Im Promiflash-Interview verriet sie bereits erste Details über die Islander. "Ich habe jetzt schon ein paar Kandidaten gesehen. Also... Sieht sehr gut aus. Heiße Mädels, heiße Typen", schwärmte die Brasilianerin bei der Riani Fashion Show in Berlin – unter den wachsamen Augen ihres (gespielt eifersüchtigen) Mannes Giovanni Zarrella (40)!

