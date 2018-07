Erst im Februar heiratete die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Kappés (28) ihren Pascal. Die Liebe der beiden wurde mit einer Schwangerschaft gekrönt! Doch noch vor der Geburt des kleinen Mannes trennten sich die werdenden Eltern. Wie es dazu kam, ist bis heute nicht klar. Fest steht aber: Es wird keine Love-Reunion geben. Aber nicht nur das: Denise will sich definitiv scheiden lassen!

Nur wenige Wochen nach der standesamtlichen Hochzeit verkündete die Influencerin das Ende ihrer Ehe – unter Tränen, in den sozialen Netzwerken. Heute ist die Baldmama wieder ganz die Powerfrau, die sie eigentlich ist. In ihrer Instagram-Story stellte sie sich jetzt sämtlichen Fragen ihrer Fans. Die neue Fragefunktion der App nutze ein Follower so: "Werdet ihr euch scheiden lassen?" Denise' Antwort fiel kurz, aber eindeutig aus. Die 27-Jährige reagierte mit einem Ja inklusive Ausrufezeichen.

Mit der Scheidung scheint für Denise jedoch keine Welt mehr zusammenzubrechen. Die Freude über den Nachwuchs überwiegt wohl einfach. "Wie sehr freust du dich aufs Baby in Prozenten?", will ein Anhänger der Brünette wissen. Denise antwortete nicht nur mit einer Zahl im Milliardenbereich. Sie verzierte den Post auch mit einem Haufen animierter Herzen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz und ihr Ehemann Pascal

Anzeige

Evasteinbergerphotography Denise Kappés, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de