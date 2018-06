Die Trennung ist offiziell: Denise und Pascal Kappés sind kein Paar mehr! Das verkündete die Schwangere via Social Media. Seit einer Woche hatten Fans und Freunde des Paares gerätselt, wie es um den Beziehungsstatus der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und des Berlin - Tag & Nacht-Darstellers steht. Nachdem Denise ein Video gepostet hatte, in dem sie unter Tränen verriet, ihren Mann gar nicht richtig zu kennen, hatte der alle Pärchenfotos der werdenden Eltern gelöscht. Obwohl die Brünette öffentlich bestätigt hatte, Pascal noch zu lieben, und auch ihr Kumpel Leonard Freier (33) an ein Liebes-Comeback glaubte, ist das Kapitel wohl ab jetzt endgültig geschlossen.

In ihrer Instagram-Story schrieb die Bald-Mama: "Um ein für alle Mal die Frage zu beantworten: Ich bin glückliche Single-Mom. Ich werde keine weiteren Statements geben, für mich gibt es nur noch einen Mann in meinem Leben und das ist der kleine Schatz!" Ihrem ungeborenen Baby-Boy versicherte sie noch, alles für ihn zu geben.

Ob diese offizielle Erklärung wohl mit den jüngsten Ereignissen auf ihrem Instagram-Kanal zusammenhängt? Denise hatte erst heute alle Fotos getilgt, die sie gemeinsam mit Pascal zeigten. Dabei sind die beiden doch erst wenige Wochen verheiratet und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Denkt ihr, sie raufen sich vielleicht doch nochmal zusammen? Stimmt ab!

Instagram / pascal.kappes Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Denise und Pascal Kappés, TV-Stars

