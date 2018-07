Ein neuer (Lebens-)Abschnitt hat begonnen. Erst vor wenigen Wochen machten Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) überraschend ihre Trennung öffentlich. Nach eineinhalb gemeinsamen Jahren geht das einstige Bachelor-Traumpaar nun getrennte Wege. Eine krasse Umstellung, die die beiden erst einmal verdauen mussten. Nach einer kurzen Social-Media-Pause schaut Clea aber positiv in die Zukunft: Mit einer deutlich kürzeren Frisur startet die Beauty in ein anderes Kapitel!

Die gelernte Bürokauffrau ließ sich 14 Zentimeter ihrer Mähne abschneiden! Für die Halbbrasilianerin ein riesiger Schritt, der sie einiges an Überwindung gekostet hat, wie sie in ihrer Instagram-Story klarmacht. Clea sitzt zwischen den abgeschnittenen Strähnen auf dem Boden – und kann selbst noch gar nicht richtig glauben, dass sie es wirklich gewagt hat. "Oh mein Gott, ich hab' gerade Atemnot! Ich hab's getan. Es ist echt ein ordentliches Stück weg", zeigte sie sich über sich selbst überrascht.

Nach dem Liebes-Aus mit Basti versucht sich Clea so gut wie möglich abzulenken. Neben gelegentlichen Beauty-Treatments gehört dazu unter anderem auch die Planung ihres Urlaubs: Gemeinsam mit ihren Schwestern oder einigen Freundinnen wolle sich die Hundeliebhaberin schon bald ins Abenteuer Ferne stürzen, wie sie Promiflash bei der Berlin Fashion Week verriet.

Brian Dowling / Getty Images Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek, "Der Bachelor"-Paar

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, bekannt aus "Der Bachelor"

Könnt ihr verstehen, dass Clea mit ihrer Frisur ein neues Lebenskapitel einläutet? 1075 Stimmen 844 Ja! Das machen viele – das befreut einfach! 231 Nein. Was haben die Haare mit einer Trennung zu tun? Das ist doch Quatsch!



