Wer hätte das gedacht: Ex-GZSZ-Star Rona Özkan (24) ist vergeben! Zwischen 2015 und 2016 spielte Rona in der beliebten RTL-Daily die Rolle der Selma Özgül. Im TV verliebte sie sich in ihren Mitschüler Jonas Seefeld (Felix van Deventer, 22), musste jedoch eine böse Überraschung erleben: Ihr Serien-Freund betrog sie! Privat hat die 24-Jährige mehr Glück mit ihrer Jugendliebe: "Ja, ich bin vergeben, auch schon ziemlich lange. Alles ist super, seit acht Jahren, seit der Schulzeit", plauderte sie gegenüber Promiflash aus.

Instagram / ronaoezkan Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de