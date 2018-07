Schlaflose Nächte gehören für Inci Elena Sencer (25) seit knapp sieben Monaten zum Alltag! Daran gewöhnt hat sich die Reality-TV-Darstellerin aber noch lange nicht. Mitte Dezember wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama, Töchterchen Mila Jolie ist ihr absoluter Sonnenschein. Die kleine Maus lacht und brabbelt, was das Zeug hält – und das vorzugsweise mitten in der Nacht. Ihrer schwangeren Mutter macht das allerdings gehörig zu schaffen.

"Ich bin fix und fertig. Es war eine absolut beschissene Nacht", brachte Inci die Fans in ihrer Instagram-Story auf den neusten Stand. Ihr Töchterchen sei alle zwei Stunden wach geworden, um mit ihrer Mama einen kleinen Plausch zu halten. "Sie war nicht schlecht drauf, sie hat halt die ganze Zeit geredet. Sie hatte so einen Laberflash. [...]. Ich bin so müde, Leute. Mir fehlt einfach Energie." Energie könnte die 25-Jährige jetzt besonders gut gebrauchen, denn es ist bereits weiterer Nachwuchs unterwegs.

Kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter wurde Inci wieder schwanger. Mittlerweile ist sie schon fast im fünften Monat. An wenig Schlaf wird sich die junge Mutter da wohl oder übel gewöhnen müssen – mit zwei kleinen Kindern im Haus dürfte das nicht ihre letzte kurze Nacht gewesen sein.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und Baby Mila

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und ihr Baby Mila Jolie

Instagram / inci.sencer Inci Sencer in der 17. Schwangerschaftswoche

