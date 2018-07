Bald sind sie zu viert! Wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Töchterchens hat Inci Elena Sencer (25) allen Grund zur Freude: Sie und Gatte Daniel bekommen schon bald ihr zweites Kind. Sie selbst machte diese frohe Botschaft allerdings nicht öffentlich – wegen eines heftigen Zoffs mit Bachelor-Kollegin Viola Kraus (27) wurde die Schwangerschaft früher bestätigt als geplant. Inci selbst hielt sich mit Informationen zurück – bis jetzt: Via Social Media lüftet sie nun einige Schwanger-Secrets und teilt das erste Babybauch-Pic.

"Ich halte mein Wort und freue mich wahnsinnig euch zu sagen, dass wir in der 17. Woche sind", beginnt Inci ihren Post auf Instagram. Viele Fans hatten sich bereits gefragt, in welchem Monat die Schwangere ist – Tochter Mila hat schließlich erst Mitte Dezember das Licht erblickt. Mittlerweile ist die 25-Jährige also fast im fünften Monat und die Vorfreude auf den Nachwuchs ist groß. "Ich bin so unglaublich stolz, noch einmal Mama zu werden und bin bereit, diese Herausforderung anzunehmen – die schönste Herausforderung meines Lebens. Wir sind glücklich und ich denke, das sieht man", schwärmt sie weiter.

Man sieht allerdings noch weitaus mehr auf diesem Schnappschuss – zum ersten Mal zeigt die werdende Mama ihren kleinen Babybauch. "Wow, siehst du toll aus, die zweite Schwangerschaft steht dir super" und "Du wunderschöne Schwangere", feiern die Fans den Post.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrer Tochter Mila Jolie

Instagram / inci.sencer Inci Sencer zeigt ihre Babykugel

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und ihre Tochter Mila Jolie

