Inci Sencer (28) meistert den Alltag mit drei Kids ganz ohne Probleme. Erst vor wenigen Wochen ist die einstige Bachelor-Kandidatin zum dritten Mal Mutter geworden. Dass die Rasselbande sich vermehrt hat, bedeutet aber auch: Zu Hause hat die Brünette noch mehr zu tun – immerhin macht sich der Haushalt nicht von alleine. Aber hat sich Inci deswegen Unterstützung geholt oder packt sie alles alleine? Gegenüber Promiflash stellt sie klar: Sie hat zu Hause alles im Griff.

"Im Haushalt habe ich keine Unterstützung, ich mache alles alleine und stehe jeden Tag um 6:30 Uhr auf, um meinen Haushalt jeden Tag zu schaffen", berichtete die dreifache Mutter im Gespräch mit Promiflash. Weil ihr Mann den ganzen Tag arbeiten muss, sei sie tagsüber mit Wäschewaschen, Aufräumen und Co. ziemlich eingespannt und hat sich bereits an die Alltagsroutine mit ihren Töchtern gewöhnt. Das bedeutet aber nicht, dass Inci sich überfordert fühlt – ganz im Gegenteil. "Ich genieße jeden Tag in vollen Zügen", betonte die 28-Jährige.

Sie befürchtet außerdem überhaupt nicht, dass eines ihrer Kinder weniger Aufmerksamkeit bekommt als ein anderes. "Ich habe keine Angst, nicht allen Kindern gleichermaßen gerecht zu werden, jedes Kind bekommt meine volle Liebe, die ich besitze", stellte das TV-Sternchen klar.

Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und ihren Töchtern

Inci Sencer, Influencerin

Inci Elena Sencer, ehemalige Bachelor-Kandidatin

