Für ihre Fans sind Bella Lesnik und Jill Deimel das neue TV-Traumpaar! Seit drei Monaten gehen die "RTL Exclusiv"-Moderatorin und das Model Hand in Hand durchs Leben. Das Besondere an ihrer Beziehung? Jill wurde eigentlich als Frau geboren, fühlte sich aber schon früh im falschen Körper. Nach einer langwierigen Hormonbehandlung und 20 geschlechtsangleichenden Operationen ist der Schauspieler mittlerweile ganz Mann. Und mit dem will Bella sogar eine Familie gründen.

Geht jetzt etwa alles Schlag auf Schlag? Lange will das unzertrennliche Dream-Duo wohl nicht mehr zu zweit bleiben – zu groß ist der Wunsch danach, Eltern zu werden "Mit ihm kann ich mir wirklich alles vorstellen", schwärmte Bella im Gespräch mit der Zeitschrift IN. Auch Jill sei von der Idee, gemeinsamen Nachwuchs mit seiner Liebsten zu zeugen, keinesfalls abgeneigt – im Gegenteil. "Ich habe mir schon immer eine große Familie gewünscht", gab er ganz offen zu.

Da den beiden Turteltauben der natürliche Weg verwehrt bleibt, seien sie dazu bereit, auf Hilfsmittel zurückzugreifen. Ob durch künstliche Befruchtung oder eine Adoption – Bella und Jill werden sich früher oder später ihren sehnlichsten Traum von einer eigenen Familie erfüllen.

Instagram / bella_lesnik Bella Lesnik und Jill Deimel

Instagram / bella_lesnik Jill Deimel und Bella Lesnik

Instagram / bella_lesnik Bella Lesnik und Jill Deimel

