"RTL Exclusiv"-Moderatorin Bella Lesnik und Transgender-Model Jill Deimel sind im absoluten Liebesglück! Vor drei Monaten enthüllten sie, dass sie ein Paar sind, und verbringen seither jede freie Minute miteinander. Sie zelebrieren ihre Beziehung mittlerweile sogar öffentlich auf dem roten Teppich und denken auch über gemeinsamen Nachwuchs nach. Es scheint keinerlei Hindernisse zu geben – auch nicht im Schlafzimmer, wie Jill jetzt verriet.

Dank einer Pumpe in seinen neuen Hoden klappe es wunderbar. Durch mehrfaches Drücken füllen sich die Schwellkörper in seinem Penis mit Flüssigkeit. Das führe dann zu einer Erektion, meinte er im Interview mit Paula Lambert (44) in ihrer Show Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten. Es funktioniert aber nicht nur, es fühlt sich auch toll an. Sein erster Höhepunkt war für Jill absolut überwältigend: "Nach einem halben Jahr hatte ich meinen ersten Orgasmus. Ich war sprachlos."

Sich operieren zu lassen war eine schwierige und riskante Entscheidung, aber auch eine absolut notwendige für ihn. Vor seiner Geschlechtsanpassung machte der 37-Jährige eine schwere Zeit durch und dachte sogar an Suizid. Als funktionstüchtiger Mann ist er jetzt endlich glücklich und blickt mit seiner Bella in eine gemeinsame Zukunft.

Instagram / bella_lesnik Bella Lesnik und Jill Deimel

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Jill Deimel und Bella Lesnik bei der Guido Maria Kretschmer-Show

Instagram / jilldeimel Jill Deimel, Transgender-Model



