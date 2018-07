Die Kuppel-Fans können es kaum noch erwarten – am kommenden Mittwoch geht Die Bachelorette in die nächste Runde. Nach anfänglichen Spekulationen wurde vor wenigen Tagen klar: Ex-Bachelor-Kandidatin Nadine Klein ist die neue Rosenlady! Während die Promiflash-Leser der Wahl des Senders zuletzt noch skeptisch gegenüberstanden, kann es ihre ehemalige TV-Kollegin Lina Kolodochka aber wohl jetzt schon kaum erwarten, die gebürtige Münchnerin und ihre Date-Abenteuer zu verfolgen. Die Blondine ist sich sicher: Nadine wird die Show und ihre Liebesanwärter ordentlich aufmischen!

Promiflash traf die 23-Jährige wenige Tage vor der offiziellen Verkündung im Rahmen der Berlin Fashion Week – und konnte dem Reality-Sternchen beim Leck mich am Hashtag-Bloggerevent eine erste Einschätzung zu Nadine entlocken. "Ich glaube, die würde coole Sprüche bringen und den Männern auf jeden Fall einige Herausforderungen bieten. Weil, sie ist auch keine, die mit jedem irgendwie rumscherzt, sondern sie ist halt echt 'ne toughe Frau" betonte Lina. Ist die 34-Jährige Junggesellin damit schon jetzt die härteste Bachelorette ever?

Dass sie alles andere ist, als ein schüchternes Mäuschen, zeigte die selbstbewusste Wahl-Berlinerin bereits während ihrer Zeit bei "Der Bachelor". Schon damals überraschte Nadine mit direkten Ansagen und hob sich mit ihrer toughen Art schnell von den übrigen Kandidatinnen ab – und scheint damit auch deutlich direkter zu sein als ihre Vorgängerinnen Jessica Paszka (28) und Anna Hofbauer (30). Ob die 20 liebeshungrigen Single-Männer mit ihrem Temperament umgehen können? Lina scheint sich da jedenfalls nicht so sicher zu sein und prophezeit: "Die wird es denen nicht leicht machen!"

Alle Infos zu 'Die Bachelorette' im Special bei RTL.de

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Reality-Sternchen

Anzeige

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Anzeige

Instagram / nadine.kln Ex-Bachelor-Kandidatin Nadine Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de