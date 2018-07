Die Bachelorette-Community kann den Sendestart der neuen Staffel kaum noch abwarten! Schon nächste Woche beginnt die fünfte Runde der RTL-Kuppelshow: In diesem Jahr hofft die ehemalige Bachelor-Kandidatin Nadine Klein, vor laufenden Kameras ihr Liebesglück zu finden. Die ersten Bilder der 20 flirtwilligen Singlemänner versprechen auf jeden Fall reichlich Spannung. Und fünf Typen scheinen beim Publikum schon vor der ersten Folge mächtig Eindruck hinterlassen zu haben: Sie mausern sich im Netz bereits zu echten Superstars!

Vor allem ein Mann punktet mit seinem Social-Media-Account mächtig bei den Bachelorette-Fans: Dennis Zrener hat sich mit 31.000 Followern schon eine beachtliche Instagram-Community aufgebaut. Eine wirkliche Überraschung ist das beim Blick auf seinen Kanal allerdings nicht, denn in dem 25-Jährigen schlummert waschechtes Influencer-Potenzial. Der Tourismuskaufmann modelt nebenbei leidenschaftlich gern und teilt voller Stolz die Ergebnisse seiner Fotoshootings. Auf den Aufnahmen beweist der Reise-Fan, dass er den verträumten Blick und die lockeren Posen eines Webstars durchaus schon drauf hat!

Auch Rafi Rachek und Filip Pavlovic geben im sozialen Netzwerk Vollgas: Sie haben jeweils 10.000 Abonnenten und teilen sich damit den zweiten Platz in Sachen Insta-Fame. Die beiden Fitnesstrainer verfolgen eine ähnliche Social-Media-Strategie: Sie setzen mit großer Vorliebe ihre üppige Muskelkraft in Szene und verzichten gerne auf Klamotten. Ob in den eigenen vier Wänden, im Fitnessstudio oder vor traumhafter Strandkulisse: Die Rosenboys wissen, wie sie ihren durchtrainierten Body perfekt inszenieren.

Ob der Geschmack der Instagram-Community mit den Wünschen der diesjährigen Bachelorette Nadine übereinstimmt, wird sich ab dem 18. Juli herauskristallisieren. In einem RTL-Interview beschrieb die 32-Jährige bereits, wie ihr Traummann im Idealfall sein sollte. In erster Linie stehe sie auf dunkelhaarige Typen, die sie mit einer gehörigen Portion Humor zum Lachen bringen.

Etwas bodenständiger geht es auf dem Kanal von Eddy Mock zu: Der 27-Jährige zeigt sich auf seinem Profil vor allem in Alltagssituationen wie beim gemütlichen Treffen mit Freunden. Auch seine zahlreichen Reisen in die unterschiedlichsten Länder dokumentiert der gebürtige Kasache für seine 8.000 Follower.

Bei Maxim Sachraj – dem Fünftplatzierten im Instagram-Ranking – ein deutlich professionellerer Wind. Da er als international gebuchtes Model durch die Welt reist, finden sich auf dem Account des 29-Jährigen vor allem Shooting-Bilder. Der Hamburger scheut sich auch nicht, ohne Klamotten für die Kamera zu posieren. Da er privat mit dem Vorjahres-Bachelorette-Kandidaten Sebastian Fobe (33) befreundet ist, weiß er genau, wie er seine knapp 4.000 Follower mit regelmäßigen Postings bei Laune hält.

Instagram / dennis_zrener Dennis Zrener, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Kandidat bei "Die Bachelorette"

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Bachelorette-Kandidat

Instagram / eddy_mock Eddy Mock, Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / maxim_sachraj Maxim Sachraj nimmt 2018 bei "Die Bachelorette" teil

MG RTL D / Arya Shirazi Die neue Bachelorette Nadine Klein



