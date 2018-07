Im vergangenen Oktober wurden die Ski-Stars Felix (34) und Miriam Neureuther (28) zum allerersten Mal Eltern. Seitdem stellt ihre kleine Tochter Matilda ihr Leben auf den Kopf. Um sich vom Baby-Stress auch mal so richtig zu erholen, wagen sich die Sport-Profis nun erstmals ohne ihr Töchterchen in den Urlaub. Als Babysitter fungieren in der Zeit Felix' Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther (69).

Damit die jungen Eltern sich eine kleine Babypause gönnen können, springen die stolzen Großeltern ein. Das haben die beiden Ski-Legenden Rosi und Christian jetzt in einem Interview mit Bunte verraten. "Wir passen auf unsere beiden Enkel auf, sodass unsere Kinder verreisen können", plauderten sie aus. Die neun Monate alte Matilda wird die Ferien bei Oma und Opa gemeinsam mit ihrem dreijährigen Cousin verbringen.

Das Sportler-Paar selbst wird nicht in den Urlaub fahren. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es für sie keine Erholung geben wird. "Wir wohnen schließlich da, wo andere Urlaub machen", erklärten die zwei, die im Ski-Resort Garmisch-Partenkirchen leben.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Miriam Neureuther im Jahr 2015

Franco Gulotta/WENN Felix Neureuther und Miriam Neureuther (geb. Gössner) bei der Friends for Kids Gala 2014

WENN Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, Eltern von Felix Neureuther

