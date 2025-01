Ganz der Papa: Felix Neureuther teilt seltenes Familienfoto

Felix Neureuther (40), der ehemalige deutsche Skirennläufer, hat zum Jahresbeginn seine Fans mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben überrascht. Auf Instagram teilte der 40-Jährige ein entzückendes Foto seiner drei Kinder, Matilda, Leo und Lotta. Die Bildunterschrift "Fullgas into the new year" beschreibt das Bild schon sehr passend. Die Kinder, deren Gesichter auf dem Bild absichtlich nicht zu sehen sind, stehen in dicken Schneeanzügen bereit für ein Winterabenteuer in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen. Das Familienidyll, aufgenommen vermutlich von Ehefrau Miriam Neureuther (34), verzückte die Fans des Ex-Profisportlers. Felix und Miriam, die seit 2017 verheiratet sind, halten ihr Familienleben normalerweise strikt aus der Öffentlichkeit heraus.

Das Foto zeigt, wie wichtig Felix seine Familie ist und wie bewusst er mit privaten Momenten umgeht. Trotz gelegentlicher Einblicke, die er etwa auf Social Media gewährt, schützt er vor allem seine Kinder vor dem großen Rampenlicht. Die kleine Lotta ist gerade einmal zwei Jahre alt, während ihre älteren Geschwister Matilda und Leo mit sieben und vier Jahren bereits etwas größere Abenteuer erleben können. An diesem Tag wurde wohl eine Skitour vorbereitet, eine Aktivität, für die insbesondere Felix wie kaum ein anderer steht – schließlich erstreckt sich seine Karriere über viele glanzvolle Jahre im Profisport auf der Piste.

Felix selbst stammt aus einer regelrechten Wintersportdynastie. Als Sohn der Skilegenden Rosi Mittermaier (✝72) und Christian Neureuther (75) war das Skifahren ein fester Bestandteil seiner Kindheit. Der Sport ist ihm jedoch geblieben, auch abseits von Wettkämpfen. Seit seinem Karriereende widmet er sich verstärkt seiner Familie und verbringt so viel Zeit wie möglich mit Miriam und den Kindern. In Interviews betonte er immer wieder, wie sehr er seine Rolle als Vater genieße. Die Fans dürfte besonders freuen, dass die Familie hin und wieder solche einzigartigen Momente teilt – und damit einen kleinen Einblick in das ansonsten zurückhaltende Leben der Neureuthers gewährt.

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther mit seinen drei Kindern, Januar 2025

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther

