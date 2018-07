Wenn es um die Liebsten geht, wird so manches Fußballer-Herz butterweich! Bastian Schweinsteiger (33) ist dafür bekannt, sein Privatleben weitestgehend im Verborgenen zu halten. Am 12. Juli 2017 heiratete der Profi-Kicker die Tennis-Ikone Ana Ivanovic (30) in Venedig. Die romantische Trauung in der ewigen Stadt der Liebe wurde wenig später von dem nächsten freudigen Ereignis gekrönt: Im März 2018 erblickte das gemeinsame Söhnchen des Traumpaares das Licht der Welt. Mit seinem Familienglück hält der Blondschopf jetzt nicht länger hinterm Berg: Seine Fans verzückt er mit einer seltenen Liebeserklärung an seine Herzdame.

Pünktlich zum Jubiläum gratulierte der 33-Jährige der schönen Sportlerin zu zwei wundervollen Ehejahren. Neben eines Instagram-Schnappschusses, auf dem die beiden bis über beide Ohren strahlen, schrieb er: "Alles Gute zum zweiten Hochzeitstag, meine Liebe! Im ersten Jahr waren wir zu zweit – jetzt sind wir zu dritt. Ich bin unsagbar dankbar dafür, dass es dich und den Kleinen gibt. Ich liebe dich." So gefühlsduselig kennen seine Follower den WM-Helden von 2014 bislang zwar nicht, über das ungewohnte Pärchen-Pic und die rührenden Zeilen freuen sie sich aber trotzdem tierisch.

Unter dem Post hagelte es nur so von Glückwünschen und Komplimenten für das Couple. "Wunderschön, ihr zwei", lautete ein Kommentar einer Abonnentin. "Weiterhin viel Glück und Erfolg auf eurem gemeinsamen Lebensweg", ein weiterer.

Instagram / bastianschweinsteiger Ana Ivanovic, Tennis-Ikone

AXEL SCHMIDT / Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Getty Images Bastian Schweinsteiger bei seinem DFB-Abschiedsspiel 2016

