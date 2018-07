Vor genau vier Wochen schlugen Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Die Berlin - Tag & Nacht-Star wurden zum ersten Mal Eltern. Obwohl die beiden bisher für sich behielten, ob die Geburt des kleinen Milan ihre angeknackste Beziehung wieder herstellen konnte – meistern sie den neuen Alltag mit Baby gemeinsam. Und auch den ersten Abend ohne Kind verbrachten Jenefer und Matze nun zusammen. Wem diese Erfahrung leichter fiel, verriet die frischgebackene Mama auf Social Media.

"Wir gehen das erste Mal als Mami und Papi alleine aus am Abend", grinst Jenefer in ihrer Instagram-Story. Sie hat sich zurechtgemacht. Genießt den Abend erstmals nichts mehr in Schwangerschaftsklamotten. Und obwohl sich die Schönheit auf den Abend zu freuen scheint, fiel ihr der Schritt ganz und gar nicht leicht: "Es hat sehr viel Überredungskunst gekostet das Ganze, weil ich mich irgendwie schlecht gefühlt hab, Milan alleine zu lassen." Bei Matze sehe es anders aus. Der Jungspapa sei da einfach entspannter.

Und weil Jenefer noch nicht so richtig loslassen kann, sind die beiden auch nur zwei Stunden von ihrem kleinen Schatz getrennt. Die Oma passt so lange auf und La Riili hat natürlich für alles gesorgt: "Ich habe abgepumpt, damit er auch genug Milch hat", verrät Jenefer weiter in ihrer Insta-Story.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Milan und Matthias Höhn

Instagram / matthiashnofficial Milan, Sohn von Jenefer Riili und Matthias Höhn

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili beim Spaziergang mit Milan

