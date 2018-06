Liebeswirrwarr bei Jenefer Riili und Matthias Höhn (22)! Erst Anfang des Jahres verkündeten die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars offiziell ihre Beziehung. Nur kurze Zeit später überraschten die zwei mit der nächsten Hammer-Neuigkeit: Sie bekommen ein Baby! Doch nach den ganzen Happy-Sunshine-News folgte im April der Schocker. Kurz vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes haben sich Jenefer und Matthias getrennt – wollen aber dennoch zusammen für ihr Kind da sein. Jetzt zeigen sie sich wieder verschmust und heizen damit die Gerüchte um ein Liebescomeback so richtig an.

Erst kürzlich offenbarte der Schauspieler im Netz seine Gefühle gegenüber der werdenden Mutter und versprach den gemeinsamen Fans, ihnen im Falle einer Liebesreunion bescheid zu geben. Jetzt postete Jenefer einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, in dem sie ihren Ex verlinkte. In dem Kurzvideo sind nur die Hände der zwei zu sehen, die fest ineinander verschlungen hin und her schaukeln. Zusätzlich baute sie noch ein Herz mit Smiley ein. Ist das nun das offizielle Signal an ihre Bewunderer?

Fest steht jedenfalls, dass die Eltern in spe trotz ihres Liebesaus die letzten Schritte der Geburtsvorbereitung zusammen machen wollen. Die Aufnahme entstand aller Wahrscheinlichkeit nach bei einer Ultraschalluntersuchung, zu denen Matze die Bald-Mama immer noch begleitet. Der Vater des Kindes wird auch bei der Entbindung im Kreißsaal mit dabei sein. Ob die beiden dann schon wieder ein Paar sind, bleibt abzuwarten.

Instagram / jenefer_riili Jenefer und Matthias' Hände

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in ihrer 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Verlobte Jennifer Riili

