Was nicht passt, will die Katze selber passend machen! Multitalent Daniela Katzenberger (31) ist nun auch Designerin für Sportklamotten. Einmal Blut geleckt, scheint sie vom Modebusiness nicht genug zu bekommen. Ihre Begabung würde sie nur zu gerne nutzen, um Frauen zu helfen, die ähnlich gebaut sind wie sie selbst: Daniela gab jetzt bekannt, dass es ihr Traum sei, eine eigene Bikini- und BH-Kollektion für größere Brüste auf den Markt zu bringen!

In einer Instagram-Story stellte sich die 31-Jährige einigen Fragen ihrer Follower. Als ein Fan nachhakte, was sie noch unbedingt in ihrem Leben machen wolle, fiel dem Reality-Star die Antwort offenbar nicht schwer: "Eine eigene BH und Bikini-Kollektion für Mädels mit großen Quarktaschen", schrieb sie gewitzt wie immer. Dieses Ziel hat anscheinend vor allem praktische Gründe: "Denn wir 'Große-Hupen-Trägerinnen' wollen auch gut und sexy verpackt sein!"

Erst kürzlich klagte Daniela im Promiflash-Interview auf der Lascana-Show bei der Berlin Fashion Week über das Unterwäscheproblem mit der üppigen Oberweite: "Ich hab wirklich eine große Größe, F bis G, also fürchterlich bis grauenvoll. Also bin ich froh, wenn ich überhaupt etwas (Anmerk. d. Red.: BHs) bekomme. [...] Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich Marken finde, die meine Größen führen." Konkrete Pläne für eine eigene Lingerie-Linie scheint es bisher aber noch nicht zu geben.

