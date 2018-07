Sylvie Meis (40) ist ein echter Beach-Profi! Keine Frage, die schöne Niederländerin hat den Body-Bogen raus. Mit ihren 40 Jahren hat die Moderatorin einen Traumkörper vorzuweisen, der selbst so manches Nachwuchsmodel vor Neid erblassen lässt. In der Vergangenheit stellte sie das auch immer wieder mit sexy Stand-Bikinifotos unter Beweis. Für die Top-Figur schuftet Sylvie schließlich auch hart im Fitnessstudio und hält sich streng an einen Ernährungsplan. In einem Interview verriet sie jetzt einen easy Trick, worauf man für einen perfekten Bademoden-Auftritt zusätzlich achten sollte!

Schwitzen beim Sport und gesunde Speisen sind in Sylvies Augen nämlich nur die halbe Miete, wenn man einen sagenhaften Meeresnixen-Eindruck hinterlassen will. Die Zauberformel für Sylvie: "Einen zur Figur passenden Bikini oder Badeanzug!", plauderte Sylvie gegenüber Gala aus. "Ich bin beispielsweise sehr klein. Um meine Beine optisch zu verlängern, trage ich Bikinis mit sehr schmalem Hosenbund, was enorm streckt." Allgemein sei es für modebewusste Girls unverzichtbar, sich mit den eigenen Proportionen auseinanderzusetzen: "Ist der Oberkörper eher länger, und die Beine sind eher kürzer, kann ein breites Bikinioberteil das optisch ausgleichen." Neben der richtigen Größenauswahl gäbe es noch eine goldene Regel, die wirklich jede Frau berücksichtigen sollte: "Mit Abstand das Allerwichtigste ist die innere Einstellung. Wenn du von innen strahlst, ist das super sexy!"

Wenn es um freizügige Outfits geht, darf man Sylvie wohl absolutes Vertrauen schenken. Schließlich designt die Blondine selbst Lingerie und hat auch in der Vergangenheit in Kooperation mit Hunkemöller bereits eigene Bikinis auf den Markt gebracht. Bald sucht sie in einer eigenen TV-Show ein Dessous-Model für ihr eigenes Unterwäsche-Label.

FAMA PRESS / Splash News Sylvie Meis in Florida

Anzeige

Instagram / 1misssmeis Sylvie Meis

Anzeige

Splash News TV-Star, Sylvie Meis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de