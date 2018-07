Flaute in der Ehe von Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50)? Vor über einem halben Jahr gestand die TV-Blondine, dass es im Schlafzimmer nicht mehr so heiß hergeht, wie noch zu Beginn ihrer Beziehung. Ein wenig die Schuld daran trage ihre gemeinsame Tochter Sophia (2), die bei ihren Eltern mit im Bett schlafen dürfe. Aber auch die Katze selbst hat ihre Verführungskünste anscheinend zurückgeschraubt: Heiße Dessous wanderten bei Dani schon ewig nicht mehr in die Tüte!

"Also ehrlich gesagt habe ich schon fast aufgehört, sexy Unterwäsche zu kaufen", gab die 31-Jährige kürzlich im Interview mit der OK! zu. Wenn sich die Halbschwester der amtierenden Dschungelqueen Jennifer Frankhauser (25) aufbretzelt, dann nicht unbedingt, um ihrem Partner zu gefallen: "Dann eher knappe Bikinis. Aber die kaufe ich nicht wirklich für Lucas, sondern für mich." Zudem sollen Dani zahlreiche Paparazzi in ihrer Wahlheimat Mallorca auf Schritt und Tritt verfolgen. Auf den dabei entstehenden Bildern möchte sie zumindest gut aussehen.

Ihren Gatten scheint die textile Unlust dabei allerdings auch nicht allzu sehr zu stören, zumindest momentan nicht. Während Sport im TV läuft, interessiert sich der Schlagerstar für andere Rundungen – nämlich vor allem die des Fußballs. "Aktuell kannst du im Spitzenhöschen rumlaufen – während der Fußball-Weltmeisterschaft interessiert Lucas das nicht. Der guckt nicht mal vom Fernseher hoch, höchstens wenn ich nackt bin", stellte Daniela schließlich seufzend fest.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Sophia und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger auf Mallorca

Ralf Juergens / Getty Images Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

