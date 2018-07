Für sechs Monate braucht man eben ganz schön viel Kram! Langsam aber sicher nehmen Sarahs (27) und Dominic Harrisons (27) Pläne, nach Los Angeles auszuwandern, Gestalt an. Im September geht es zur Probe erstmal für ein halbes Jahr in die kalifornische Metropole. Die Flugtickets sind bereits gebucht – inklusive Unmengen von Gepäck, wie Sarah in einem aktuellen YouTube-Clip ausplaudert: "Wir haben jetzt mit sechs Gepäckstücken gebucht. Dann sind es fast 100 Kilo, die wir mitnehmen dürfen."

