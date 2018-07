Ein Abend ohne Skandale wäre schließlich langweilig: Obwohl sich Bert Wollersheim (67) und seine Bobby Anne Baker (48) im Sommerhaus der Stars ziemlich zerstritten haben, schien der TV-Star kaum Zeit für Trauer zu haben. Für seine Konkurrentin Shawne Fielding (49) ließ er stattdessen lieber die Hosen runter. In seinem Männertanga wurde dem Ex-Rotlichtkönig ganz bequem der Hintern mit Bronzer-Creme eingeschmiert.

Auch am nächsten Tag war der verkaterte Bert noch das Gesprächsthema Nummer Eins. "Die Shawne hat gestern dem Bert den Hintern eingerieben", verriet Daniela Büchner (40) ihren Sommerhaus-Kollegen. "Das ist echt nicht mehr schön, jetzt mal ehrlich!" Auch Julian Evangelos schien entsetzt über die viele nackte Haut des 67-Jährigen: "Der bekommt ja sowas gar nicht mehr mit. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn meine Eltern so etwas sehen."

Sonderlich schockiert dürften die anderen Teams allerdings nicht über Berts Auftritt sein. Schließlich kündigte er schon vor Beginn der Sendung gegenüber RTL an, nicht auf seinen Tanga verzichten zu wollen. Freundin Bobby sei von seinem Accessoire allerdings alles andere als begeistert: "Sie hat mir verboten, meinen String anzuziehen. Wegen meinem knochigen Arsch!"



MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

MG RTL D Die Bewohner von "Das Sommerhaus der Stars"

MG RTL D Bert Wollersheim bei "Das Sommerhaus der Stars"

