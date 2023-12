Vor Heiligabend: Shawne Fielding wurde im Uber angegriffen!

Shawne Fielding (54) musste Schlimmes durchmachen! Seit rund zwei Jahren ist die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin wieder mit ihrer ersten großen Liebe Charles Williams zusammen. Mit dem Milliardär und ihrer Familie lebt sie seither in Dallas, Texas. Mit ihren Liebsten wollte die Societylady dort auch eigentlich entspannte und besinnliche Weihnachtsfeiertage verbringen. Doch einen Tag vor Heiligabend wurde Shawne angegriffen und schwer verletzt!

Das schildert die 54-Jährige ihren Fans auf Instagram. "Ich wurde gestern in einem Uber brutal angegriffen und zum Sterben zurückgelassen. Jeder Knöchel an meiner rechten Hand ist genäht." Der Vorfall habe sich am helllichten Tag ereignet, sie habe keine Einkäufe dabei gehabt und sei alleine gewesen – die Motive des Täters scheinen somit unklar zu sein. "Ich bin dankbar für das Weihnachtswunder, am Leben zu sein", schreibt Shawne nach dem traumatischen Erlebnis.

Bei der Attacke wurde nicht nur die Hand der US-Amerikanerin in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch ihr Gesicht. Das zeigt sie ihrer Community mit ein paar Aufnahmen: Auf ihrer Stirn klebt ein großes Pflaster, sie hat ein blaues Auge und schlimme Wunden an der Nase. Trotzdem feierte Shawne mit ihren Liebsten Weihnachten, in tiefer Dankbarkeit darüber, nicht noch schlimmer verletzt worden zu sein.

