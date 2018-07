Die "After"-Fans können es kaum noch erwarten! Der Autorin Anna Todd ist mit der Buchreihe ein riesiger Erfolg gelungen: Seit einigen Jahren fiebern Leser weltweit mit der Lovestory von Tessa Young und Hardin Scott mit. Nun wird die Geschichte des ersten Bandes "After Passion" sogar auf die Kinoleinwände kommen: Mit Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin (20) wurde endlich die Besetzung für die Hauptfiguren gefunden. Ob die Schriftstellerin mit der Auswahl wohl zufrieden ist?

Bekanntermaßen ist es gerade bei Buchverfilmungen nicht so einfach, die passenden Darsteller für den Streifen zu finden. In den Köpfen der Leser hat sich eine feste Vorstellung entwickelt, wie die Figuren im Idealfall aussehen sollten. Die Castingverantwortlichen von "After Passion" scheinen bei der Besetzung von Tessa und Hardin aber ein glückliches Händchen bewiesen zu haben. Die Autorin Anna Todd ist von Josephine und Hero jedenfalls total begeistert: "Ich habe die beiden gerade bei einer Probe beobachtet und habe etliche Freudentränen verdrückt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sich das anfühlt", schwärmt sie auf ihrem Instagram-Kanal von den Jungschauspielern.

In dieser Woche beginnen die Dreharbeiten zu "After Passion" in Atlanta. Hauptdarstellerin Josephine kann ihr Glück immer noch nicht fassen. "Ich bin einfach so glücklich darüber, dass ich Tessa zum Leben erwecken darf. Die Fans haben so geduldig darauf gewartet, dass die Story endlich ins Kino kommt und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein", freut sie sich in einem Deadline-Interview.

