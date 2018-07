Hat sie in diesem Stück etwa ihr neues Lieblingsoufit gefunden? Herzogin Meghan (36) gehört neben ihrer Schwägerin Herzogin Kate (36) zu den Stilikonen des britischen Königshauses. Zwar hat sich ihr Style seit der Verlobung mit Prinz Harry (33) deutlich verändert, ihre Fans begeistert sie mit ihrem guten Geschmack aber immer noch. Während sich Meghan in den vergangenen Wochen immer wieder in unterschiedlichen Designerstücken gezeigt hatte, trug sie jetzt einen bereits bekannten Look: Meghan hat definitiv eine Vorliebe für Trenchkleider!

Beim Besuch der Nelson Mandela-Ausstellung in London zeigte sich die Herzogin von Sussex in dem beigefarbenen Dress an der Seite von Gatten Harry. Aufmerksamen Royal-Fans dürfte dabei nicht entgangen sein, dass Meghan ein ähnliches Outfit in einer anderen Farbe bereits in der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Beim Royal Foundation Forum im Februar, das sie zusammen mit ihrem damaligen Verlobten, dessen Bruder Prinz William (36) und Kate besucht hatte, trug sie ein Trenchkleid in Blau. Schon damals hat sie mit ihrem Auftritt bewiesen, wie gut ihr der lockere Schnitt steht.

Das scheint auch Harry so zu sehen. Wie in Insider vor wenigen Wochen Daily Mail berichtet hatte, soll er schließlich Meghans persönlicher Styling-Assistent sein. Die Quelle hatte damals verraten: "Meghan fragt Harry immer nach seiner Meinung. Sie will wirklich seine Sicht der Dinge wissen." Und tatsächlich beweisen beide mit ihrer Wahl königlichen Geschmack!

