Lassen Amy Schumer (37) und ihr Gatte nach der Hochzeit im Eiltempo auch ganz schnell den ersten Nachwuchs folgen? Am Donnerstag sorgte ein Urlaubsschnappschuss der Schauspielerin für heftige Spekulationen. Auf ihrem Pic schien die Frau von Chris Fischer geheimnisvoll auf ihren Bauch zu deuten. Doch weit gefehlt, wer da eine Schwangerschaft vermutet hatte – das stellte Amy nun in einem Instagram-Clip klar. "Ich bin nicht schwanger. Es sah aus, als würde ich auf ein Bäuchlein zeigen oder so… das habe ich nicht gemacht", sagte die 37-Jährige, während sie an einem Drink nippte. Eigentlich habe sie mit dem Bild ihre gemeinsame Modekollektion mit einer Freundin vorstellen wollen. Eins ist klar: Dem Projekt bescherte sie so wohl genug Aufmerksamkeit!

