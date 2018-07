Hat Amy Schumer (37) ein süßes Geheimnis? Erst im Februar machte die Komikerin ihre Liebe zu Chris Fischer mit einem romantischen Knutsch-Schnappschuss öffentlich – nur drei Tage später gaben sich die Schauspielerin und der Koch bei einer romantischen Zeremonie in Malibu das Jawort. Hat die Blondine jetzt schon die nächste Überraschung parat? Die Fans sind sich sicher: Amy ist schwanger!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Amy zwei Bilder vor einer traumhaften Kulisse. In einem roten Kleid steht sie im Sonnenuntergang am Meer und hält ihre Hände verdächtig an ihren Bauch! Auf dem zweiten Foto albern sie und ihr Ehemann herum und strahlen dabei um die Wette – ein weiterer Hinweis, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten? Die Follower überhäuften den "I Feel Pretty"-Star auf jeden Fall mit unzähligen Kommentaren und lieben Worten zur Schwangerschaft.

Pustekuchen: Nur kurze Zeit nach den Spekulationen seiner Fans räumte der US-Star mit den Baby-Gerüchten auf. "Ich habe immer einen Bauch", schreibt sie zu einem Instagram-Clip. Sie ist nicht schwanger, verrät sie im Video. Mit dem Post habe sie nur auf ihre neue Klamottenlinie hinweisen wollen.

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer bei ihrer Hochzeit

Xavier Collin/IPA/Splash News Amy Schumer bei den Directors Guild Of America Awards in Los Angeles

