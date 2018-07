Heute Abend geht es endlich in die nächste Runde – und das mit jeder Menge Gefühl! Die erste Folge der Kuppel-Show Die Bachelorette 2018 flimmert um 20:15 Uhr über die deutschen TV-Bildschirme. Junggesellin Nadine Klein sucht unter 20 Männern die wahre Liebe, nachdem sie Anfang des Jahres das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz (33) nicht hatte gewinnen können. Um den Partner fürs Leben zu gewinnen, geht die Beauty an ihre emotionalen Grenzen, wie sie Promiflash verspricht.

Nadine erzählt im Promiflash-Interview, wie sie die Folgen der TV-Show kategorisieren würde: "Sehr, sehr aufregend. Es ist eine absolute emotionale Achterbahnfahrt." Und wirklich: In der Staffelvorschau von RTL lässt Nadine ihren Tränen freien Lauf. Die Szene scheint vor Vergabe der allerletzten Rose aufgenommen worden zu sein. "Ich wollte mich unbedingt verlieben. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht so fühlen, wie ich mich jetzt fühle. Das fühlt sich mega beschissen an", verkündet die Singlefrau im Trailer. Ist sie am Ende etwa in mehrere Männer verliebt? In dem Clip sind jedenfalls schon einmal drei Küsse zu sehen, die sie mit verschiedenen Hotties austauscht. Einer davon darf gar ihr Bett teilen. Wer das ist, wird noch nicht verraten.

In Griechenland stellt die Bachelorette ihre Jungs auf die Probe. Da sie sich einen abenteuerlustigen Mann wünscht, stehen nicht nur Bungeespringen und Schnorcheln auf dem Programm. Eine flotte Sohle aufs Parkett legen soll der Traummann auch, deshalb testet Nadine ihre Kandidaten auf Herz, Lunge und Tanzbein. Werdet ihr euch die erste Folge heute ansehen? Stimmt ab!

MG RTL D Andi, Nadine und Sascha in der Bachelorette-Villa

MG RTL D Nadine Klein, die Bachelorette 2018

MG RTL D Die Bachelorette-Boys 2018 in ihrer Villa

