Seine heißen Moves kommen nicht von ungefähr! Bei Köln 50667 übernimmt Alexander Molz seit rund zwei Jahren die Rolle des Womanizers Pablo Chico Alvarez. Und der macht seinem Ruf alle Ehre: Als Stripper bringt er die Frauenwelt regelmäßig um den Verstand. Auch Alex hat in dieser Hinsicht schon Erfahrung, wie er im Promiflash-Interview beim Christopher Street Day in Köln verriet: "Ja, also getanzt habe ich früher schon, gestrippt tatsächlich auch."

Instagram / alexandermolz_official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de