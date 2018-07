Serienstar Alexander Molz hat in Sachen Frauen wirklich nichts anbrennen lassen. Ähnlich wie seine Köln 50667-Figur Pablo Chico Alvarez war er in der Vergangenheit ein echter Womanizer, der auch gerne mal mehrere Girls gleichzeitig am Start hatte. "Für meine 22 Jahre habe ich tatsächlich schon viel erlebt. Ich war in der Animation in Spanien und da ging es echt gut ab so. Ich würde lügen, würde ich jetzt sagen: ‘Ich bin ein Engel'", erzählte der Schauspieler im Promiflash-Interview beim Christopher Street Day in Köln. Aber diese wilden Zeiten gehören mittlerweile der Vergangenheit an, denn privat ist Alex schon länger glücklich vergeben.

