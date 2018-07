Seit Mittwochabend verteilt Nadine Klein als Die Bachelorette wieder fleißig ihre Rosen an liebeshungrige Junggesellen im TV. Die Schnittblumendame hat aus den 20 Kuppelshow-Kandidaten bereits drei Boys nach Hause geschickt – 17 schnittige Jungs dürfen weiter um ihr Herz kämpfen. Ob sich Nadine schon heimliche Favoriten auserkoren hat? Etliche Zuschauer haben bereits ihre Lieblinge gewählt – so auch die Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (28). Die frische Single-Lady zählt DIESE Sahneschnittchen zu ihrer persönlichen Top drei!

Auf dem dritten Platz steht für die Datingshow-Kennerin der 29-jährige Fitnesskaufmann Alexander Hindersmann, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt. Nicht nur Denise überzeugte der charmante Hobbykoch – auch Nadine erlag im TV seinem Charme und wählte ihn eine Runde weiter. Auf den zweiten Rang votet die werdende Mama den ehrgeizigen Oberbayern Brian Dwyer. Im TV begeisterte der Maler vor allem mit seiner offenen Art. Er gab Blumenfräulein Nadine nach der ersten Begegnung zu verstehen, wie umwerfend er sie findet. Und diese Anziehung beruhte auf Gegenseitigkeit: Die Beauty überreichte ihm die erste Rose des Abends.

Für Reality-Expertin Denise unangefochten auf Platz eins: der sportliche Tourismuskaufmann Dennis Zrener. Zwar traute sich der schüchterne 25-Jährige in der ersten Folge noch nicht so ganz auf Tuchfühlung mit Nadine zu gehen – seine charmante Art und das sympathische Grinsen heimsten ihm aber doch ein Blümchen von seiner Angebeteten ein. Was denkt ihr über das Ranking von Denise Kappès? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

