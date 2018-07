Sie ist als Dauer-Single bekannt – was aber überhaupt nicht stimmt! Seit ihrer Trennung von Reto Steiner im Jahre 2013 hat Schlagerstar Beatrice Egli (30) sehr wohl einige Beziehungen gehabt. Im Interview mit Promiflash beim Schlagerhammer in Hoppegarten verrät die Blondine, wie sie es so lange geschafft hat, ihr Privatleben aus dem Blitzlicht herauszuhalten: "Ich präsentiere mich jetzt auch nicht gerade und laufe dann Hand in Hand durch jede öffentliche, große Straße", lautet die überraschend einleuchtende Antwort.

