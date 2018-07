Newcomerin Marie Wegener (17) hat sich ein Umstyling gegönnt! Anfang Mai gewann sie die diesjährige Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar – und ist damit die jüngste deutsche Siegerin der Sendungsgeschichte. Jetzt, zwei Monate nach der Serie, entschied die Musikerin sich für einen neuen Look, da sie mit dem vorherigen nicht mehr glücklich war: "Ich fand das so normal und so lame”, verriet sie gegenüber Promiflash. Ihre Mähne ist nun kürzer und wesentlich heller geworden!

