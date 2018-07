Lena Meyer-Landrut (27) kann sich auf ihre Community verlassen – vor allem in schweren Zeiten! Momentan geht es bei der Sängerin nämlich musikalisch nur schleppend voran: Vor drei Jahren hatte sie mit "Crystal Sky" ihr vorerst letztes Studio-Album veröffentlicht. Die Fertigstellung ihrer neuen Platte verzögert sich seit einigen Monaten. Für die Wartezeit entschuldigte sich die 27-Jährige vor Kurzem bei ihren Fans, die auf die kreative Schaffenskrise ihres Idols mit Verständnis reagierten. Von so viel Unterstützung gerührt, bedankte sich die "Wild and free"-Interpretin nun bei ihren Followern!

Auf ihrem Instagram-Account ließ Lena ihre Fans wissen, dass sie für ihr neues Album noch Zeit brauche. Ihre Anhänger reagierten auf die ehrlichen Worte der Ex-ESC-Gewinnerin mit einem regelrechten Lovestorm: "Egal was passiert, wir sind da für dich" und "Nimm dir die Zeit, die du brauchst", schrieben zum Beispiel zwei User. In ihrer Insta-Story reagierte Lena nun auf die liebevollen Worte: "Oh mein Gott, Leute, ihr seid so süß. Ich weiß mir das zu schätzen und ich liebe euch so sehr." Ihren Post schmückte das Werbemodel darüber hinaus mit zahlreichen Herz-Emojis.

Auch wenn Lena seit 2015 kein neues Album veröffentlicht hat, war es nicht komplett still um die gebürtige Hannoveranerin. Vergangenes Jahr brachte die Künstlerin die Singles "Lost in You" und "If I Wasn't Your Daughter" heraus und war als Gast-Musikerin aktiv. So nahm sie unter anderem einen Song mit der Hip-Hop-Gruppe Genetikk auf. Außerdem trat sie in der Musiktausch-Show Sing meinen Song auf.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Oliver Hardt/Getty Images Lena Meyer-Landrut

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Studio 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de