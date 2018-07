Drei Jahre ist es bereits her, dass Lena Meyer-Landrut (27) ihr letztes Album "Crystal Sky" auf den Markt gebracht hat. Seitdem warten ihre Fans vergeblich auf eine neue Langspielplatte ihres Idols. Für die lange Wartezeit entschuldigte sich die 27-Jährige nun bei ihren Followern: "Wir produzieren hier fleißig und es nimmt alles so langsam Form an. Es tut mir leid, dass alles so lange dauert und es sich immer wieder hinauszögert, aber ich möchte es perfekt haben", erklärte die "Stardust"-Interpretin die Verzögerung auf Instagram. Und ihre Anhänger? Sie zeigen sich in den Kommentaren unter dem Social-Media-Beitrag verständnisvoll.

