Der Schmusesänger John Legend (39) ist ein wahres Multitasking-Talent, wenn es um seine Kinder geht! Seit Mitte Mai sind er und Chrissy Teigen (32) zweifache Eltern – und die kleine Rasselbande beansprucht natürlich nicht nur die Aufmerksamkeit der Mama. Das Model postete kürzlich einen süßen Clip seines Gatten auf Instagram, in dem er wirklich alle Hände voll zu tun hat. Während Töchterchen Luna Simone (2) auf seinen Schultern herumturnt, muss das neueste Familienmitglied Miles Theodore ein Bäuerchen machen. Doch der "All of Me"-Interpret stellt unter Beweis: Auch diese knifflige Kids-Situation hat er locker im Griff.

