Baby-Freuden bei Chrissy Teigen (32) und John Legend (39)! Die schöne Frau des Schmusesängers brachte in der Nacht zu Donnerstag in Los Angeles einen kleinen Jungen zur Welt. Der Knirps ist nach Töchterchen Luna Simone (2) der zweite Nachwuchs des Paares. Erst Ende Januar hatten das Model und der Musiker bekannt gegeben, wieder Eltern zu werden. Damals verrieten sie auch schon das Geschlecht des Babys.

In gewohnt lustiger Manier verkündete Ulknudel Chrissy die Geburt. "Jemand ist hiiiiieeeeer!", schrieb sie auf ihrem Twitter-Account und setzte dazu Emojis von Nuckeflaschen und lachenden Smileys. Die 32-Jährige konnte die Geburt ihres ersten Sohnes offenbar kaum erwarten. Ihre Babykugel war in den letzten Tagen schon auf ein beachtliches Ausmaß angewachsen. Unter einem Foto in ihrer Instagram-Story scherzte sie: "Wenn ich jetzt drücke, fällt er vielleicht einfach raus."

Die Moderatorin wurde auch beim zweiten Mal durch künstliche Befruchtung schwanger. Diesmal konnten sie und ihr Ehemann sogar das Geschlecht wählen. Sie entschieden sich bewusst für einen kleinen Bruder für ihre Erstgeborene Luna.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und Tochter Luna im Disneyland Hong Kong

Jen Lowery / Splash News Das schwangere Model Chrissy Teigen

Splash News/CMpress Luna, John Legend und Chrissy Teigen

