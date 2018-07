Zehn Jahre nach dem Mega-Erfolg von Mamma Mia feiert das Film-Musical endlich sein Comeback. In "Mamma Mia! Here we go again" geben Pierce Brosnan (65), Amanda Seyfried (32) und Co. nicht nur ein weiteres Mal ihr schauspielerisches Talent zum Besten – sie zeigen auch erneut, was sie in Sachen Gesang auf dem Kasten haben. Im Promiflash-Interview verrät Pierce jetzt, wie schwer ihm die Gesangsparts damals im ersten Film gefallen sind: "Das erste Mal vor zehn Jahren war eine enorme Herausforderung. Ich bin kein Sänger. Ich bin ein Sänger unter der Dusche oder im Auto." Ob es dieses Mal anders war?

