Nach zehn Jahren kommt endlich die Fortsetzung zum Musical-Kracher "Mamma Mia" in die deutschen Kinos! Am 19. Juli heißt es dann "Mamma Mia! Here we go again". Zum Start des Streifens durften Fans in Hamburg nicht nur eine Bootstour mit anschließender Preview genießen, sondern auch die Stars Pierce Brosnan (65), Lily James (29) und Amanda Seyfried (32) sowie Regisseur Ol Parker persönlich treffen. Auch Promiflash war dabei und ließ sich von Superstar Pierce erzählen: "In dem Moment, in dem bestimmte Stars zugesagt haben, war es kein Problem, den Cast zusammenzubringen."

