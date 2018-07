Diesen Einzug würden die Zuschauer feiern! Im August startet die sechste Staffel von Promi Big Brother – und nach und nach sickern Information über die möglichen Bewohner durch: So sollen unter anderem der amtierende Bachelor und Rosenverteiler Daniel Völz (33) und Ex-DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) in den TV-Knast ziehen. Auch Sophia Wollersheim (30) soll in Verhandlungen über eine Teilnahme bei dem Reality-Format stehen. Ob sie wirklich in den Container geht, ist allerdings noch nicht endgültig klar – die Fans können sich jedoch schon jetzt nichts Besseres als einen Einzug der Blondine vorstellen!

Die Promiflash-Leser sind sich (fast) einig: Die große Mehrheit will die 30-Jährige in der prominenten Fernseh-WG sehen. Bei einer entsprechenden Umfrage sind sich 64,7 Prozent der User sicher, dass die Beauty-OP-Liebhaberin den Laden ordentlich aufmischen würde. Die übrigen 35,3 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, wären hingegen nicht so begeistert – sie würden sich über andere Promi-Kandidaten mehr freuen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Ex von Bert Wollersheim (67) unter TV-Beobachtung stellt. 2016 flog sie nach Australien, um sich im Dschungelcamp den legendären Ekel-Prüfungen zu stellen – und das mit Erfolg! Sophia wurde von den Zuschauern auf den zweiten Platz gewählt und musste sich nur DSDS-Liebling Menderes (33) geschlagen geben.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Reality-TV-Star

Rodin Eckenroth/Getty Images Sophia Wollersheim auf einer Oscar-Party in Hollywood

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Model

