Macht sie demnächst eine gute Figur im Promi Big Brother-Haus? Die Gerüchteküche brodelt bereits heftig: Wer zieht am 17. August in den VIP-Container? Angeblich stehen schon zwei Kandidaten fest – neben dem DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) soll auch der amtierende Rosenkavalier Daniel Völz (33) den TV-Vertrag unterzeichnet haben. Nun gesellt sich auch eine Frau hinzu: Die Ex-Frau vom ehemaligen Rotlicht-King Bert Wollersheim (67), Sophia Vegas (30), soll sich ein Bett im mit Kameras gespickten Anwesen reserviert haben!

In letzter Zeit fühlte sich die Blondine zwar eher in Los Angeles wohl – wie Bild aber kürzlich berichtete, soll sie jedoch ihr TV-Comeback bei "Promi Big Brother" bei Sat.1 feiern wollen. Demnach sei allerdings ein Vertrag mit den Show-Machern von dem exzentrischen Busenwunder noch nicht unterschrieben worden. Ganze zwei Wochen stünde Sophia für die Sendung unter ständiger Beobachtung. Das sollte ihr allerdings nicht allzu fremd sein, immerhin nahm sie vor zwei Jahren am Dschungelcamp teil und verließ die Urwald-WG als Finalistin.

Weitere heiße Kandidaten für die kommende sechste Staffel des Reality-Formats seien zudem Silvia Wollny (53) und der Wolfgang Petry (66)-Imitator Martin Rose, der sich einen Namen bei Schwiegertochter gesucht gemacht hatte. Außerdem reißen die Teilnahme-Spekulationen um einen weiteren Bachelor nicht ab: Auch Oliver Sanne (31) könnte mit von der Partie sein.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim am Pool

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, Reality-Star

Oliver Sanne/Facebook Oliver Sanne, Ex-Bachelor 2015

