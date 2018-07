Sie werden so schnell groß! Andrea Berg (52) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, sondern auch eine echte Vollblut-Mama. Zusammen mit ihrem damaligen Partner Ulrich Ferber bekam die "Seelenbeben"-Interpretin 1998 Tochter Lena-Maria Ferber. In diesem Jahr feiert der Nachwuchs der 52-Jährigen seinen 20. Geburtstag. Anlässlich dieses Ehrentages postete die Musikerin einen süßen B-Day-Gruß an ihr Töchterlein im Netz.

"Heute, 12.45 Uhr, vor genau 20 Jahren, hat ein Engel die Erde berührt", begann die gebürtige Krefelderin ihren Social-Media-Beitrag. Dazu veröffentlichte sie ein niedliches Selfie von sich und ihrem Sonnenschein. Andreas Geburtstags-Nachricht ging aber noch weiter: "Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Happy Birthday, mein kleines Mädchen", schrieb sie weiter. Zum Schluss gab sie ihrer Prinzessin noch ein paar wichtige Worte mit auf den Weg: So wie sie sei, sei sie genau richtig!

Inzwischen ist ihr "kleines Mädchen" flügge geworden. Das wurde vor allem Anfang des Jahres deutlich: Im Januar ist Lena nach Irland gereist, um dort ihr Auslandssemester zu absolvieren. Ein Bild vom Beginn dieses spannenden Kapitels am Flughafen hatte Andrea mit ihren Fans auf der Foto- und Videoplattform geteilt.

Athanasios Gioumpasis / Freier Fotograf / Getty Images Andrea Berg in Berlin 2014

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und Lena-Maria

Jan Hetfleisch / Freier Fotograf / Getty Images Andrea Berg, Schlagersängerin

