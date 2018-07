Wird er nun zu Hollywoods heißestem Single? Eli Roth und Lorenza Izzo gaben erst vor Kurzem bekannt, dass sie nach vier Jahren Ehe ab sofort getrennte Wege gehen werden. Der Filmemacher und die hübsche Schauspielerin haben sogar schon die Scheidungspapiere eingereicht. Ob der "Inglourious Basterds"-Darsteller lange solo bleiben wird, ist allerdings fraglich: Schon kurz nach der Bekanntgabe der Trennung quoll das Postfach des Schauspielers förmlich über!

Im Interview mit TMZ erzählte Eli jetzt, dass er über die sozialen Medien unzählige Nachrichten mit sehr "interessanten" Inhalten bekommen hätte. Auch einige Social-Media-Stars sollen sich bei dem attraktiven Filmemacher gemeldet haben. Was genau in den elektronischen Liebesbriefchen stand, verriet der 46-Jährige nicht. Allerdings deutete er an, dass einige der Nachrichten seinen Status als Neu-Single sehr begrüßen würden. Auf die Frage, ob er auch anzügliche Bildchen bekommen hätte, meinte Eli nur: "Kein Kommentar", konnte sich ein Schmunzeln jedoch nicht verkneifen.

Was wohl seine Noch-Ehefrau Lorenza dazu sagen würde? Bisher verlief ihre Scheidung jedenfalls mehr als harmonisch. Beide wollen weiterhin gute Freunde und würden sich auch noch immer lieben, erklärte der Regisseur weiter. Die materiellen Angelegenheiten des Ex-Paares seien ebenfalls schon geregelt.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Harper's BAZAAR Lorenza Izzo in New York 2017

Frazer Harrison/Getty Images Eli Roth in Los Angeles 2017

John Sciulli/Getty Images for Nasty Gal Lorenza Izzo und Eli Roth in LA 2016

